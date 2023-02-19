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Коммерсантъ FM
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Реестр убытков Украины будут финансировать Нидерланды

Реестр убытков Украины в ходе конфликта с РФ будет создан в форме международной организации, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, финансированием организации будут заниматься Нидерланды.

«Мы, собственно, планируем концентрировать в Гааге все наши ключевые инструменты международные и юридические, касающиеся агрессии России. <...> Нидерланды будут это (Реестр убытков Украины.— "Ъ") финансировать, по крайней мере, на первых этапах создания и поддержки в течение первого года»,— сказал господин Малюська в эфире украинского телевидения (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Министр рассказал, что Реестр «будут пользоваться аналогом дипломатического иммунитета». По его мнению, размещение организации в Гааге даст ей больше доверия. После создания Реестра будет сформирована комиссия по рассмотрению требований компенсации.

О планах Киева сформировать Реестр убытков Украины стало известно осенью 2022 года. Прежний министр юстиции Ирина Мудрая рассказывала об этом в качестве меры в рамках взыскания репараций с РФ. Россия называл грабежом планы стран Запада использовать российские активы в пользу Украины.

Леонид Уварчев

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