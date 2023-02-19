Чемезов рассказал об увеличении производства некоторой военной продукции в 50 раз

В России после начала военной операции значительно выросло производство военной продукции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, в некоторых случаях речь идет о росте производства в 50 раз. Кроме того, увеличился выпуск гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Начиная с февраля объемы производства военной продукции выросли значительно — в некоторых случаях более чем в 50 раз. Это прежде всего касается боеприпасов»,— сказал господин Чемезов телеканалу «Звезда».

Глава «Ростеха» сообщил, что сейчас увеличивается объем производства «Кинжалов». Как объяснил господин Чемезов, ракеты «встали на поток уже давно», но «первоначально не требовалось такое количество, которое нужно сейчас».

Сергей Чемезов в конце февраля отрицал информацию иностранных СМИ о том, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов. Он заявлял, что оборонно-промышленный комплекс в несколько раз увеличил их производство.

Леонид Уварчев