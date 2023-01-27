Чемезов назвал ерундой сообщения о «снарядном голоде» в армии России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг сообщения в иностранных СМИ о том, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов. Он заявил, что оборонно-промышленный комплекс в несколько раз увеличил их производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то,— это полная ерунда»,— сказал господин Чемезов.

При этом он признал, что расход снарядов, как патронов для стрелкового оружия, так и артиллерийских и танковых выстрелов, а также ракет, действительно высокий.

10 января CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц сообщил, что огневая мощь России в некоторых местах на линии соприкосновения сократилась на 75%. Телеканал допустил, что причиной могла стать нехватка снарядов либо смена тактики.

9 декабря глава эстонской военной разведки Марго Гросберг заявил, что у России есть около 10 млн снарядов и возможность производить еще 3,4 млн в течение года. По его словам, при максимальной скорострельности летом в Донбассе Россия использовала около 20 тыс. снарядов в день, а это означает, что у нее достаточно боеприпасов, «чтобы воевать как минимум год, если не дольше».

Командующий армией Украины Валерий Залужный предупреждал, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, которое может включать еще одно нападение на Киев. «Боеприпасы готовятся»,— отметил он.

Подробнее о том, что происходит на 338-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек