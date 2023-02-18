Октябрьский райсуд Петербурга арестовал актера Никиту Морозова по подозрению в торговле наркотиками

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу актера Никиту Морозова, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом в субботу, 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как утверждает следствие, 20-летний молодой человек на улице Пирогова продал шесть грамм растительного вещества, за что получил 2,6 тыс. руб. Полицейские задержали его в момент передачи. Следователи обратили внимание, что Никита Морозов ранее судим, по месту регистрации не проживает, постоянного источника дохода не имеет.

Подозреваемый просил отправить его под домашний арест, отметив, что является «активным социопатом», самозанятым в «Яндекс.Курьер». Суду рассказал, что дни в изоляторе временного содержания пошли ему на пользу: он не курил и у него прошла хроническая заложеность носа.

Выслушав доводы обеих сторон, суд пришел к выводу оставить под стражей Никиту Морозова до 15 апреля.

По данным городских СМИ, Никита Морозов с 2009 года по 2021-й снялся в 30 картинах, среди которых «Шеф», «Дружина», «Пять минут тишины» и другие.

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