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Коммерсантъ FM
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Бизнес разбирает оборудование

Как компании закупают необходимую технику

Предприниматели стали искать оборудование на онлайн-сервисах объявлений. За год спрос на технику вырос в некоторых случаях — на 25%, пишет “Ъ”. В основном такой способ обновления производств выбирает средний и малый бизнес. По данным «Авито», с 2021 года число объявлений о продаже оборудования и расходных материалов выросло в два раза. При этом почти 85% — это новые товары.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» в «Авито» Илья Дудковский рассказал “Ъ FM”, какое именно оборудование пользуется большим спросом:

Удалось ли бизнесу заменить оборудование ушедших с рынка поставщиков

Удалось ли бизнесу заменить оборудование ушедших с рынка поставщиков

«Начиная от оборудования для торговых и ресторанных залов и заканчивая крупными промышленными станками. Оборудование следует за трендом рынка. Продолжает развиваться сфера услуги и торговли, поэтому все, что связано с оборудованием для кафе и ресторанов , производства продуктов питания, активно продается и покупается — новое и бывшее в употреблении.

Дальше — импортозамещение и развитие локального производства. Тут встретились сразу два тренда — это уход части компаний, усложнение логистики, плюс инвестирование за счет государства в развитие производств. И, конечно, спрос на различные виды промышленного оборудования тоже растет, и предложение в целом появляется. Сейчас все больше локальных поставщиков оборудования.

Начинают использовать онлайн-каналы, чтобы дотянуться до новых клиентов. Обычно это все-таки средний и малый бизнес, там, где нет необходимости специальных закупочных процедур. В интернете некоторое оборудование найти гораздо проще, чем в офлайне. Сейчас можно выбрать сложные, дорогостоящие станки с миллионом отзывов. Презентация большого количества оборудование на онлайн-площадке положительно сказывается на цене для покупателя.

Проблемы с поставками начались еще в 2020 году в связи с пандемией. А в 2022-м они только обострились из-за ухода зарубежных компаний из России, смены логистических цепочек и сложностей с оплатой, рассказывает пиар-директор «Азбуки вкуса» Александра Собольникова:

«В начале 2022 года действительно возникли сложности с импортным холодильным, технологическим, световым оборудованием. На решение всех вопросов, связанных с поиском новых способов оплаты, с выстраиванием логистических цепочек ушло несколько месяцев. На самом деле проблема началась еще с пандемии. Поэтому к событиям прошлого года мы были частично подготовлены, у нас уже были альтернативные производители с протестированным и готовым к применению оборудованием. Кроме того, мы искали альтернативных производителей на территории Восточной Европы, Турции, Китая. У нашей компании есть практика введения новых товарных категорий. Это позволяет нам иметь некоторый запас техники и использовать его при необходимости».

В Ассоциации компаний розничной торговли “Ъ” рассказали, что большую часть необходимого оборудования удалость заместить аналогами из России и Азии. Сейчас 50-60% техники в торговых сетях отечественного производства. И некоторые товары даже более эффективные и не такие дорогие как европейские, говорит генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров:

Из-за чего в частных клиниках опасаются дефицита оборудования

Из-за чего в частных клиниках опасаются дефицита оборудования

«Одна только проблема — блинные плиты мы исторически закупали во Франции. Сначала были приостановки, потом поставки наладились. Однако параллельно мы начали работать с российскими производителями для создания аналога. Он почти готов, в ближайшее время нам поставят опытные партии. Это оборудование не так просто сделать, но над ним работает серьезный производитель. В итоге наша печь получится на 20% дешевле европейского аналога, даже лучше.

Варианты с онлайн-площадками или б/у мы не рассматривали. Мы являемся большой компанией, и онлайн-площадки — не то место, где такие организации покупают промышленное оборудование. Оно требует гарантий, наладки и должно быть гарантированного качества. То есть одно дело купить кроссовки в онлайне, а другое — оборудование, от которого зависит жизнедеятельность ресторана и надежность, устойчивость работы. Поэтому онлайн здесь неуместен».

Чаще всего подержанное оборудование востребовано в сегменте обещпита, отметили в Ассоциации малоформатной торговли. А вот компании из сферы ритейла все-таки предпочитают заказывать новую технику.

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Анна Маргулис

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