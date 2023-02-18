КПРФ проголосует против отмены обнародования деклараций депутатов в Свердловской области

Депутаты законодательного собрания Свердловской области от КПРФ проголосуют против закона об отмене публикации деклараций депутатов. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель фракции КПРФ, руководитель свердловского обкома Александр Ивачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции КПРФ, руководитель свердловского обкома Александр Ивачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководитель фракции КПРФ, руководитель свердловского обкома Александр Ивачев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Ивачев считает, что изначально закон вводился для борьбы с оппозицией и имел «репрессивный характер», что ощутила на себе и КПРФ. «Если посмотреть, кого в конечном итоге лишали мандата за несоответствие декларации, то мы увидим, что это в основном оппозиционные депутаты, в том числе от КПРФ, хотя, очевидно, что не они главные коррупционеры и самые богатые люди в думе»,– отметил лидер свердловских коммунистов.

Напомним, 23 января депутаты Госдумы поддержали законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах и имуществе. Схожий закон будет рассматриваться законодательным собранием Свердловской области 22 февраля.

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Василий Алексеев