Аэротакси расправляет крылья

В Дубае через три года планируют запустить летающее такси. По крайней мере, это на днях пообещали власти эмирата. Четырехместный дрон разрабатывает американская компания Joby Aviation . Предполагается, что на этапе запуска сервиса управлять аппаратом будет человек. При этом прототипы аэротакси, в том числе беспилотного сейчас разрабатывают сотни компаний по всему миру. В 2022 году технологию тестировали и в России. Насколько города приблизились к внедрению такого сервиса? И возможен ли он в Москве? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joby Aviation / AP Фото: Joby Aviation / AP

Облететь двухчасовую пробку за пару минут и заплатить, как за обычное такси — такое будущее мегаполисам прочат разработчики летающих машин. Созданием беспилотных пассажирских дронов, которые поднимаются вертикально, занимаются более 200 компаний по всему миру. Об удачных тестах сообщали в США, Германии, Сингапуре, Японии, Китае и Арабских Эмиратах. Пока в качестве рейсового аэротранспорта города используют вертолеты. Например в Нью-Йорке с Манхэттена в аэропорт JFK летают так называемые Uber Copter. Заказывать поездку надо за несколько дней, а обойдется она минимум в $200. Аэротакси должно стать более удобной альтернативой, говорит технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:

«Города перегружены. Более того, все современные бизнес-центры и крупные ТЦ закладывают в проект вертолетные площадки на крыше или на какой-то близлежащей территории. Сдерживают развитие аэротакси два фактора. Первый — пока технологии не позволяют обеспечить стопроцентную надежность. Что произойдет, если выйдет из строя один из двигателей? Дрон упадет сразу или сможет совершить аварийную посадку? Второй фактор — стоимость таких воздушных перевозок значительно дороже, чем обычный наземный транспорт».

Полет на аэротакси, которое к 2026 году должно появиться в Дубае, по заверениям властей, будет стоить чуть дороже поездки на лимузине. Несколько стартовых площадок и точек подзарядки должны расположиться на острове Палм-Джумейра и около «Дубай Марины». Причем испытания прототипа аппарата от американской Joby Aviation показали, что пассажирский дрон без посадки способен преодолевать 240 км. То есть способен долететь из одного мегаполиса в другой, к примеру, в Абу-Даби. Не исключено, что в Объединенных Арабских Эмиратах аэротакси действительно станет популярным, полагает эксперт в сфере устойчивого развития городов Антон Гололобов:

«В ОАЭ не нужно проходить большие общественные слушания. Если элите понравилась идея, она будет внедрена. Плюс сейчас между нефтяными странами Ближнего Востока происходит гонка, какое государство первым станет полностью независимым от нефтегазового сектора и будет образцом для всего остального мира. Все, что называется Smart City. При этом тот же самый Нью-Йорк может их в любой момент времени обойти на повороте и стать первым».

В развитие своих протитотипов летающего такси вкладываются не только профильные стартапы. Автопроизводитель Toyota в 2020-м выделила на это почти $400 млн. Еще раньше совместную версию пассажирского дрона протестировали Porsche и Boeing. Большинству компаний не удается вывести разработки на рынок в заявленный срок, но интереса инвесторов они от этого не теряют, говорит фаундер компании Ultra Motors Андрей Зиновьев:

«С 2015 по 2019 год все эти компании были накачены деньгами. И вроде бы нужно давать результаты. Но быстрых результатов нет, есть небольшой провал в ожиданиях. Наверное, 80% компаний могут умереть. Но те 20%, которые выживут, покажут результат. Много проблем с архитектурой, автопилотом, силовой установкой, то мы делаем его на батарейках или на топливном элементе, на водороде, или какая-то еще альтернативная технология. И воздушные суда сертифицируются годами».

В Москве запустить рейсовые дроны обещают к 2025 году, а еще через два сделать их доступными, как обычное такси. Такие планы озвучивает разработчик Hover, осенью он начал сертификацию своей модели как гражданского воздушного судна. Сделать такой транспорт массовым в России будет сложно, продолжает эксперт по устойчивому развитию Антон Гололобов:

«Отсутствие культуры городского воздушного транспорта и инфраструктуры — московская застройка не приспособлена к тому, чтобы там появился воздушный транспорт. С точки зрения наличия локальных стартапов, был один российский, но их прототип не полетел. Есть разработки грузовых беспилотников, но тоже не идет речь о том, чтобы это делать частью системы мегаполиса».

Внедрению аэротакси в Москве мешает и то, что небо над городом закрыто для частных полетов. Запрет действует еще с советских времен. И, как предполагают собеседники “Ъ FM”, в ближайшее время его вряд ли снимут.

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Елизавета Скобцова