Фондовая конкуренция

На биржевых торгах увеличивается предложение открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ). Традиционно их можно купить либо у самих управляющих компаний, либо через банки-агенты. Однако выход на биржу позволяет инвесторам приобретать и реализовывать паи, видя их котировки и повышая тем самым ликвидность. Вместе с тем за активное управление портфелем ОПИФов управляющие компании берут более высокое вознаграждение, чем по биржевым паевым фондам (БПИФ), ориентированным на индексные стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Расширенное предложение

На минувшей неделе Московская биржа включила в список ценных бумаг, допущенных к торгам, три открытых ПИФа УК «РСХБ Управление активами»: фонд облигаций, фонд акций и фонд смешанных инвестиций (сбалансированный). Кроме того, заместитель гендиректора управляющей компании Константин Кирпичев рассказал о планах вывести на биржу и паевой фонд, ориентированный на динамику портфеля еврооблигаций, торгуемых в НРД.

«Биржевой канал помогает диверсифицировать дистрибуцию открытых ПИФов для клиентов, которые привыкли торговать через брокерский счет»,— отмечает Константин Кирпичев.

Исторически купить и продать паи ОПИФов можно было либо через онлайн- или офлайн-каналы дистрибуции управляющей компании, либо через агентов, в первую очередь банки. Уже более десяти лет назад первые ОПИФы начали торговаться и на бирже, однако тогда большого спроса со стороны частных инвесторов не снискали. Поэтому большая часть фонда со временем была делистингована. В последние три-четыре года управляющие компании предпочитали создавать биржевые фонды, паи которых можно купить или продать только на бирже. В настоящее время на Московской бирже обращается 115 БПИФов под управлением 18 управляющих компаний. Но два года назад УК БКС вывела на биржу все свои ОПИФы. И в настоящее время на бирже обращаются паи 31 ОПИФа под управлением 9 УК, две трети из которых принадлежат управляющим компаниям группы БКС.

Комиссия за обгон

В основном стратегии торгуемых на бирже ОПИФов пересекаются со стратегиями БПИФов. Это фонды, ориентированные на широкий рынок акций либо отдельную отрасль, государственные или корпоративные облигации, а также фонды смешанного типа. К уникальным можно отнести разве что ОПИФ «БКС Цифровая галактика», который специализируется на индустрии блокчейна. До февраля 2022 года на бирже обращалось два БПИФа с похожей стратегией, но из-за блокировки счета НРД в Euroclear активы фондов оказались заблокированы.

В открытых фондах, как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко, задача управляющего — обогнать индекс, тогда как в БПИФах используется пассивное управление, при котором задача управляющего — точно следить за индексом.

На бирже обращаются лишь несколько БПИФов активного управления. «Это особенно важно в такие волатильные и неспокойные периоды, как сейчас»,— отмечает Константин Кирпичев. Но за активное управление придется заплатить. Вознаграждение УК в таких ОПИФах составляет 2–6% в случае фондов акций и 0,5–2% — облигаций, тогда как в случае индексных БПИФов комиссионные редко превышают 1%.

Биржевая торговля ОПИФами повышает их ликвидность. На бирже пай такого фонда можно продать в любой торговый день при наличии спроса на него. По данным Московской биржи, сделки совершаются с большей частью подобных фондов, по самым ликвидным -— несколько сотен сделок на сумму несколько миллионов рублей. Среди торгуемых на бирже ОПИФов есть фонды, которые можно купить как за рубли, так и за доллары. «Биржевая схема позволяет купить паи по той цене, которую видит клиент. Точно так же можно оперативно продать паи. Но при этом надо будет платить комиссию брокеру, цена пая на бирже при покупке может быть выше, чем стоимость пая»,— отмечает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин.

Разделенные рынки

На бирже инвестор может сэкономить на сопутствующих расходах, связанных с классической покупкой и продажей паев ОПИФов. При покупке в отделении УК или банка придется заплатить премию, которая может составлять 1–2%, а при погашении будет вычтен сопоставимый дисконт. От этого анахронизма многие УК отказывается в случае онлайн-покупки. «При покупках на крупные суммы управляющая компания может отменять надбавку при приобретении паев»,— отмечает Андрей Верещагин. В случае торговли на бирже есть комиссия брокера, которая несопоставимо меньше.

Однако стоит учитывать, что продать на бирже можно только пай, купленный там же. Если инвестор приобрел ценную бумагу в каналах продажи УК или банка, там же придется их и продавать. По словам Андрея Верещагина, существует схема, которая позволяет перевести паи, купленные по первичной схеме на счет брокера, и продать их, если они торгуются на бирже. Но она достаточно сложна в реализации. «Клиенту потребуется заполнить ряд заявлений у регистратора, при этом переводить надо будет только целое число паев (дробное не удастся продать на бирже)»,— отмечает он. Кроме того, в случае покупки паев ОПИФов или БПИФов на бирже не доступна операция обмена паев одной УК, что не позволяет гибко управлять портфелем.

Виталий Гайдаев