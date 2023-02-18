У аэропорта Пулково с 20 февраля снизят скоростной режим

На подъезде к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с понедельника, 20 февраля изменят скоростной режим. Предельно допустимую скорость на 3-х километровом участке от Пулковского шоссе до воздушной гавани снизят с 80 до 60 км/ч, сообщили в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения.

Изменения будут введены по инициативе ГИБДД. Ведомство рекомендовало исключить из городской черты скоростные трассы в связи с высокой аварийностью. Кроме того, в дирекции подготовили перечень улиц, где рекомендуется снизить скорость 60 до 40 км/ч.

«В основном это дороги без тротуаров. Это улица Коробицына в посёлке Александровская, улица Лобачика в Белоострове, улица Отдыха в Комарово и улица Мира в Зеленогорске»,–– рассказала в беседе с «Петербургским дневником» пресс-секретарь ведомства Мила-Мария Горячева.

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