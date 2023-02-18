В Сочи открылась выставка «Мусореализм»

На эковыставке представлены 13 картин, выполненных из мусора на основе сюжетов великих художников, сообщает ТАСС. Фоны, пейзажи, костюмы, предметы интерьера собирались из отходов вручную.

Цель экспозиции — привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Проект организован при участии финалистки конкурса «Экософия» Ульяны Беловой из Московской области. Экспозиция выставлена в парке «Времена года» в Красной Поляне.

«На одной из работ зрители могут увидеть знакомую загадочную улыбку Джоконды, однако женщина изображена на фоне одноразовых стаканчиков. Как прекрасно показано материнство на картине "Мадонна Литта". Но вместе с ним появляются и горы использованных памперсов, сломанных игрушек, одежды, из которой дети быстро вырастают. Нам предстоит ответить на вопрос, как это все это утилизировать правильно»,— отметила Ульяна Белова.

«Экософия» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он создан для формирования и развития экологической культуры в стране. «Экософия» реализуется при участии Российского экологического оператора.

Андрей Ульченко

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