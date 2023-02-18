Глава администрации сообщил о повреждении военного объекта в Хмельницком на западе Украины

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий сообщил о повреждении военного объекта в городе Хмельницкий. По его словам, из-за взрывной волны повреждения получили жилые дома и учебные заведения, двое были ранены.

«Двое гражданских обратились в больницу за помощью. Это мужчина и женщина. Мужчина, у которого осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказали медицинскую помощь. Их состояние стабильное»,— написал глава администрации в Telegram.

«К сожалению, есть попадание в военный объект»,— отметил глава администрации. По его словам, один удар пришелся по военному объекту, другой — рядом с ним. Что это за объект — не уточняется. После этого на объекте начался пожар, его удалось ликвидировать через два часа.

Хмельницкая область Украины находится западнее Киевской области. Сегодня утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В 15:30 мск в восточных областях Украины снова объявили воздушную тревогу. В сегодняшней сводке Минобороны Хмельницкая область не упоминается.

Анастасия Ларина