Правительство Адыгеи назвало переохлаждение причиной массовой гибели лебедей

Причиной гибели птиц, которых вынесло на берег Тщикского водохранилища в Адыгее, могло стать обморожение, сообщили в правительстве республики. Там уточнили, что это предварительные данные, полученные в результате экспертизы.

В правительстве рассказали, что эксперты не нашли у птиц огнестрельных ранений. Было установлено, что они погибли еще на прошлой неделе. Предположительно в это время они находились далеко от берега, и лед мешал им двигаться. «Об окончательных результатах лабораторного исследования будет сообщено дополнительно»,— добавили в ведомстве (цитата по РЕН ТВ).

На этой неделе на берегу Тщикского водохранилища в Красногвардейском районе произошла массовая гибель птиц, в том числе лебедей. В соцсетях появилась информация, что 15 февраля на берегу Тщикского водохранилища группа неизвестных отстреливала стаю лебедей, но трупы птиц охотники не забрали. Прокуратура Адыгеи начала проверку.

Лаура Кеффер