Вице-губернатор Свердловской области посетил Макеевку в ДНР

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезом посетил с рабочим визитом Макеевку (Донецкая народная республика), сообщили в департаменте информационной политики региона. В рамках визита он провел встречу с главой Макеевки Владиславом Ключаровым, с которым обсудил планы на 2023 год.

Олег Чемезов также посетил перинатальный центр ГКБ № 3, предложив отправить врачей из ДНР на обучение в больницы Свердловской области. Помимо этого, вице-губернатор и мэр Макеевки навестили военнослужащих, проходящих лечение в городской больнице.

Напомним, в июне 2022 года было подписано соглашения о сотрудничестве между администрацией Макеевки и правительством Свердловской области. Его подписали Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров во время поездки главы Свердловской области в ДНР. Тогда Урал пообещал оказать помощь с проведением дорожных ремонтов и в подготовке к учебному году.

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