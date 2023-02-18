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Блинный набор подорожал в Нижегородской области на 3,3%

Набор продуктов для приготовления блинов к Масленице подорожал в Нижегородской области на 3,3% за год, его стоимость составила 164 руб., подсчитали в Нижегородстате.

В расчетах использовался традиционный рецепт — литр молока, 400 г муки, четыре яйца, 50 г растительного и 50 г сливочного масла, 60 г сахара и 3 г соли.

За год подорожали и начинки для блинов. Заметнее всего сгущеное молоко, цены выросли на 35%, до 341 руб. за кг. Цены на сметану выросли на 19,4%, до 267 руб. за кг, варенье подорожало на 16,3%, до 372 руб. за кг.

Сколько стоят блины в других странах — в материале «Ъ» «Блин, от родных берегов вдалеке восходящий».

Анастасия Еремина

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