В Москве на следующей неделе ожидаются морозы до –18°С

Со вторника, 21 февраля, температура в Москве начнет понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3–4°С, сообщается на портале центра погоды «Фобос». По его данным, ночью похолодает до –11–16°С.

В середине недели, как ожидают синоптики, днем будет –7–12°С. Ночью температура опустится до –13–18°С, а в северных и восточных районах страны — до –20°С. На праздничных выходных в регион придет небольшой снег, прогнозирует «Фобос». Ночью 23 февраля будет –12–17°С, 24 февраля днем уже –2–7°С, а 25 февраля — 0…+5°С.

Сегодня, 18 февраля, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В столице ожидается метель и усиление ветра до 15 м/с, температура будет на уровне –5–7°C (в Подмосковье –4–9°C).

Лаура Кеффер