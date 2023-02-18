В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, ожидается метель

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В области предупреждение действует сегодня, 18 февраля, в столице — до 10 утра 19 февраля.

Дептранс сообщил, что с 11:00 и до конца дня в Москве местами ожидается метель и усиление ветра до 15 м/с. Ведомство призвало водителей быть внимательнее на дорогах, особенно на эстакадах и мостах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

По прогнозу синоптиков сегодня в столице будет –5...–7°C (в Подмосковье –4...–9°C), небольшой снег, местами умеренный, на дорогах снежные заносы. 19 февраля в Москве потеплеет до –2...–4°C (по области –1...–6°C), также ожидается снег, местами метель.

Лаура Кеффер