Игорь Воротников назначен и.о. ректора нижегородской сельхозакадемии

Исполняющим обязанности ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА) стал Игорь Воротников, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее он был проректором по научной и инновационной работе в Саратовском университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.

Прежде обязанности ректора НГСХА с лета 2022 года исполняла Анжелика Шарина. Игорь Воротников поблагодарил ее за проделанную работу. Своими задачами на новой должности он назвал трансформацию академии в университет, расширение научных структур и коллаборации с другими вузами.

Первым проректором НГСХА назначен Алексей Нелюбов. Ранее он работал врио заместителя директора по инновационной деятельности в аграрном научном центре Северо-Востока имени Рудницкого.

Анастасия Еремина