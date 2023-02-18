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Коммерсантъ FM
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В Узбекистане юрлица-нерезиденты могут открывать счета для покупки криптоактивов

Центральный банк Узбекистана разрешил юрлицам-нерезидентам открывать счета в коммерческих банках страны для покупки криптоактивов. Соответствующая мера вступила в силу сегодня, 18 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. Там рассчитывают, что это поможет увеличению оборота криптоактивов.

В Узбекистане легализовали блокчейн и криптовалюты еще в 2018 году. С января 2023-го в стране разрешен майнинг криптовалют для юрлиц. Изначально по закону открывать счета в коммерческих банках Узбекистана могли юрлица-нерезиденты, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, но участвующие в биржевых и электронных торгах. Продажа криптовалюты в стране ведется через специализированные криптобиржи.

Лаура Кеффер

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