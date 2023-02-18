Полянский заявил о смягчении странами Запада резолюции Генассамблеи ООН по Украине

Представители западных стран решили смягчить формулировки в резолюции Генассамблеи ООН к годовщине начала военной операции России на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«С огромным скрипом идет работа над проектом резолюции Генассамблеи по "годовщине" специальной военной операции, из которой западники постарались убрать все "острые углы", максимально все "скруглить", чтобы заручиться самой широкой возможной поддержкой»,— написал господин Полянский в Telegram.

Заседание Генассамблеи ООН планируется провести 23 февраля. Замглавы МИД Украины говорила, что по итогам заседания планируется принять резолюцию об урегулировании российско-украинского военного конфликта на основе десяти пунктов президента Владимира Зеленского.

Анастасия Ларина