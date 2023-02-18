Пермский производитель мебели регистрирует товарный знак «Удобно — и точка»

Пермское ООО «Мягкий стиль» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Удобно — и точка». По данным сервиса Znakoved, при подаче заявки компания указала класс международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №20, к которому относятся различные предметы мебели: шкафы, комоды, кресла, софы, стеллажи, компьютерные столы и прочее. Заявка поступила в Роспатент 8 февраля и пока не рассмотрена.

По информации в «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мягкий стиль» было зарегистрировано в Перми в декабре 2022 года. Основным видом деятельности компании указано производство мебели для офисов и предприятий торговли. Учредителями общества являются его директор Виталий Мартин (50% в уставном капитале), Владимир Буторин (16%), Ирина Буторина (16%) и Гасан Бехбудов (16%).

В июле прошлого года в России был зарегистрирован бренд «Вкусно — и точка», под которым сейчас работают бывшие рестораны McDonald’s.