ЦБ: россияне могут получить возможность заявлять на «Госуслугах» о краже с банковских счетов

Центробанк (ЦБ) обсуждает возможность подачи россиянами через «Госуслуги» заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев. Регулятор намерен обсудить эту идею с МВД и Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Зубарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Герман Зубарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы пока находимся на начальной стадии этого обсуждения, поэтому конкретных сроков никаких нет, будем работать и с МВД, и Минцифры, конечно»,— рассказал «РИА Новости» господин Зубарев в кулуарах уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

По его словам, эта инициатива поможет точно оценить объемы хищений кибермошенниками средств со счетов клиентов. Как уточнил зампред ЦБ, сейчас у таких преступлений «высокая латентность», потому что не все граждане обращаются в правоохранительные органы.

По данным ЦБ, в 2022 году кибермошенники похитили у клиентов российских банков 14,2 млрд руб. При этом число случаев хищения денег с банковских счетов в России в прошлом году сократилось на 15,31% (до 877 тыс.). С февраля 2022 года ЦБ инициирует блокировку мобильных приложений и страниц в социальных сетях, используемых мошенниками для хищения средств.

Лаура Кеффер