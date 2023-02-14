За 2022 год снизилось количество хищений средств с российских банковских счетов

Число случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось на 15,31% (до 877 тыс.), сообщает ЦБ. Показатель сократился впервые за 7 лет, при этом размер ущерба от действий мошенников увеличился до 14,2 млрд руб. (+4,29%).

«Больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг»,— говорится на сайте регулятора.

Большая часть ущерба связана с дистанционным банковским обслуживанием, он составил 9,3 млрд руб. Банки вернули клиентам около 4,4% от общего объема краж (618,4 млн руб.) — это меньше, чем годом ранее. Средняя сумма хищений со счетов граждан в банках выросла на 30%.

В регуляторе отметили, что с февраля 2022 года ЦБ инициирует блокировку мобильных приложений и страниц в социальных сетях, используемых мошенниками для хищения средств. Приложения большинства российских банков, попавших под санкции, были удалены из AppStore и Google Play в начале 2022 года.

Андрей Сапожников