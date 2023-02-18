В петербургском ЗакСе поддержали идею лишать мандатов депутатов, уехавших из страны

Комитет по законодательству ЗакСа Санкт-Петербурга поддержал два законопроекта, расширяющий перечень причин, по которым можно досрочно прекратить полномочия депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента вечером 17 февраля.

Инициаторами законопроекта стали прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, а также депутаты от «Единой России» Всеволод Беликов и Денис Четырбок. Он подразумевает лишение полномочий депутатов, которые более полугода без уважительных причин отсутствовали на заседаниях. В зоне риска могут оказаться парламентарии, которые уехали за границу.

Депутат Константин Чебыкин («Единая Россия») подчеркнул, что считает изменения особо актуальными, поскольку многие парламентарии попросту отсутствуют на рабочем месте.

«Мы это все давно видим. ... Васильевский остров — яркий пример. ... После того как у нас объявили спецоперацию — нет депутатов. Вполне понятно, куда они делись — уехали они»,–– отметил господин Чебыкин.

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