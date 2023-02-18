Воспитанников детсада в Кулебаках сводили на экскурсию в военкомат

Детей старшей группы садика №11 «Безерка» в Кулебаках сводили на экскурсию в военкомат, сообщается в сообществе учреждения в соцсетях. Воспитанников встретил военком городского округа Валерий Ефимов, он познакомил детей с историей российской армии и рассказал о видах войск.

«В наше время дети имеют недостаточные представления о патриотическом воспитании, о российской армии, о людях военных профессий. Дети узнали много нового и интересного»,— написали представители детского сада.

Экскурсию помогла организовать мать одного из воспитанников детского сада, которая работает в военкомате.

Анастасия Еремина