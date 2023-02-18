ХК «Ижсталь» не смог выйти в плей-офф после проигрыша «Горняку-УГМК»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии не смог одолеть в гостях в Верхней Пышме команду «Горняк-УГМК». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев. К середине игры соперники «сталеваров» уже забили три гола. Только в третьем периоде ижевчанин Вячеслав Скобелев смог закинуть шайбу в ворота противника. Через пару минут хозяева довели счет до финального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В результате «Ижсталь» не смогла выйти в плей-офф PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути. В турнирной таблице она оказалась на 18-й позиции с 56 очками.

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин на послематчевой пресс-конференции сказал, что его команда на этой встрече сыграла слабо, можно было бы и лучше.

«Проиграли, но все равно сезоном, той командой, что у нас есть, я доволен. Много, конечно, было огрехов, но сезон непростой. Хочу сказать ребятам спасибо за преодоление, за старание, за работу. Дальше будем шагать. Нам не стыдно за наш сезон и работу, что мы проделали»,— отметил Рамиль Сайфуллин.

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