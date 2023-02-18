Суд отказал евангелистам в требования к администрации Перми

Арбитражный суд Пермского края отказал местной религиозной организации «Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет» в удовлетворении заявления к департаменту земельных отношений администрации Перми. «Новый завет» оспаривал действия мэрии по начислению платежей в размере 2,6 млн руб. за использование земельного участка под ДК «Ленина». По мнению евангелистов, действия мэрии незаконны, так как взаимоотношения их организации с муниципалитетом никак не оформлены. Кроме того, «Новый завет» является религиозной организацией, которая должна быть освобождена от налога на недвижимость и ряда других платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В администрации с этой позицией не согласились. По мнению департамента, фактически земельный участок используется для нужд организации, сами евангелисты это не оспаривают.

Стоит отметить, что ранее Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию дело, в рамках которого изначально с другой организации евангелистов за пользование участком было взыскано 11,8 млн руб.