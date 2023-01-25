Земля кассационная

В споре между пермскими властями и местными евангелистами вокруг платежей за землю под ДК им. Ленина наметился новый поворот. Арбитражный суд Уральского округа отменил решения предыдущих инстанций о взыскании с религиозной организации 11,8 млн руб. неосновательного обогащения. Ранее суды посчитали, что эту сумму евангелисты задолжали мэрии, поскольку они в течение почти трех лет не платили за использование земельного участка. В результате дело было направлено на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Постановление о возврате в Арбитражный суд Пермского края на новое рассмотрение иска городской администрации к местной организации христиан веры евангельской кассация вынесла 19 января текущего года. Пока что на сайте Арбитражного суда Уральского округа опубликована лишь резолютивная часть судебного акта, в которой не указано, почему судебная коллегия приняла решение отменить решения первой и апелляционной инстанций.

В судебные споры департамент земельных отношений администрации Перми и Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников вступили в 2021 году. Тогда мэрия обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере более 10,6 млн руб., а также проценты за использование земельного участка под принадлежащим евангелистам ДК им. Ленина. Как считает мэрия, с февраля 2018-го по май 2021 года земля использовалась без правоустанавливающих документов. В итоге первая инстанция согласилась с доводами мэрии, которая утверждала, что фактически евангелисты используют участок площадью 9,49 тыс. кв. м, при этом не платят за него городу. Площадь земли была определена в ходе экспертизы, которую провела структура ТПП.

Также было установлено, что здание ДК Ленина функционирует не только как место для молитвенных и религиозных собраний. Часть его помещений сдается в аренду организациям, которые осуществляют коммерческую деятельность. Епархиальное управление с претензиями мэрии не согласилось, как и с результатами экспертизы относительно используемой площади. В итоге исковые требования мэрии был удовлетворены частично.

Собственником ДК им. Ленина евангелисты стали в 2005 году, выкупив его у ПАО «Мотовилихинские заводы», которое распродавало непрофильные активы. Сумма сделки в то время составила 50 млн руб. Городские власти тогда безуспешно пытались оспорить продажу в суде. Позже муниципалитет вступил с владельцами объекта в переговоры, предлагая выкупить у них здание. Но в итоге стороны не смогли договориться о цене, поскольку управление потребовало заплатить за этот актив 750 млн руб.

В апелляционной жалобе религиозная организация просила принять новый судебный акт. В частности, управление указывало, что с него не могли взыскиваться арендные платежи, поскольку оно намеревается приобрести земельный участок под ДК Ленина в собственность. Кроме того, евангелисты считают, что если они и обязаны платить за землю, то ставки по аренде должны рассчитываться для них как для религиозной организации, а не коммерческой. К тому же фактически епархиальное управление якобы использует только чуть больше 3,9 тыс. кв. м.

Отдельно ответчик заявил, что экспертиза, выводы которой суд принял как доказательства по делу, проведена с нарушениями. Кроме того, первая инстанция отказала в отводе экспертов и не оценила должным образом заключение специалистов, которые опровергают их позицию. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд счел решение первой инстанции обоснованным и мотивированным. Отдельно в судебном акте указывается, что в 2008 году епархиальное управление вообще хотело отсудить у администрации участок площадью более 24 тыс. кв. м. В то время религиозная организация не считала эту площадь чрезмерной.

В администрации Перми не прокомментировали, будет ли муниципалитет обжаловать решение кассации в Верховном суде.

Дмитрий Астахов