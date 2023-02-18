Бывший пермский чиновник станет газовиком

Бывший руководитель городского департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина трудоустраивается в пермский филиал «Газпром газораспределение Пермь». Как сообщил источник в компании, госпожа Мехоношина выйдет на новое рабочее место в строительно-монтажном управлении (СМУ) пермского филиала «Газпром газораспределение Пермь» 20 февраля. Бывшая чиновница будет курировать земельные отношения в СМУ пермского филиала «Газпром газораспределение Пермь».

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Напомним, что в январе 2023 года начальник департамента земельных отношений Татьяна Мехоношина написала заявление об уходе из администрации Перми. Госпожа Мехоношина возглавляла департамент земельных отношений с апреля 2022 года. Ранее она занимала пост замглавы ДЗО и была повышена до уровня начальника прежним куратором земельных отношений в Перми, экс-замглавы Перми Еленой Гонцовой.

По сведениям «Ъ-Прикамье», ДЗО может возглавить замруководителя краевого управления Росреестра Лариса Пьянкова. Официальные документы о трудоустройстве в администрацию госпожи Пьянковой пока не подписаны. Но по планам, новый руководитель департамента приступит к выполнению обязанностей уже в конце февраля.