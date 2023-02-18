Полицейским пришлось устроить погоню за автомобилем без номера по улицам Ижевска

В Ижевске полицейские задержали водителя автомобиля Kia Rio без госномера, который попытался скрыться и столкнулся с тремя автомобилями. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сотрудники дорожно-патрульной службы заметили авто без госномера днем у дома №11 на проспекте Калашникова. Они попытались его остановить, но водитель игнорировал их требования и дальше разгонялся.

У дома №24 по ул. Ухтомского водитель столкнулся с автомобилями Ford Fiesta, BMW и «Лада Веста», затем покинул авто и попытался убежать, но полицейские его задержали. Им оказался 21-летний житель Ижевска, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение.

На него составили административные материалы по четырем пунктам КоАП РФ, также решается вопрос о привлечении его к ответственности за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были повреждены три автомобиля. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.