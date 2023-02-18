Дефицит бюджета Перми в этом году может вырасти на 270 млн рублей

Глава Перми Алексей Демкин внес на рассмотрение гордумы проект поправок в бюджет краевой столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект предусматривает изменение основных параметров бюджета. В частности, плановые доходы в 2023 году предлагается увеличить с 47,66 до 48,63 млрд руб., а расходы — с 50,19 до 51,42 млрд руб. В результате дефицит бюджета в этом годы вырастет 2,52 до 2,79 млрд руб.

Доходная и расходная части бюджета в последующие годы также подвергаются корректировке. Доходы в 2024 годы вырастут с 44,02 до 44,84 млрд руб., а в 2025-м — с 44,79 до 45,48 млрд руб. Расходы увеличатся с 43,52 до 44,34 млрд руб. и с 44,23 до 44,91 млрд руб. соответственно. Уходить от планового профицита не планируется. Его размер не меняется и должен составить 500 млн руб. в 2024 году и 568,22 млн руб. в 2025-м.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены на пленарном заседании думы 28 февраля.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевые власти внесли на рассмотрение заксобрания поправки в бюджет региона, предусматривающие увеличение его дефицита в 2023 года на 10,28 млрд руб. — с 27 до 37,28 млрд руб.