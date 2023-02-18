Захарова: Украина заблокировала инициированные ею переговоры с РФ по указке США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв постоянного представителя КНР при ООН Чжан Цзюня о прекращении огня в российско-украинском конфликте. Она напомнила, что Киев сам заблокировал возможность переговоров.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал»,— сказала госпожа Захарова РБК. Она напомнила, что Россия не отказывалась от диалога, а Украина законодательно запретила их проведение, пока президентом РФ остается Владимир Путин.

Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН накануне, 17 февраля, призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам и прекратить огонь. Кроме того, он призвал США, Евросоюз и НАТО сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности.

Переговоры России и Украины были остановлены весной 2022 года. Владимир Зеленский заявлял, что мирное урегулирование конфликта возможно только в случае вывода российских войск. Россия в ходе военной операции на Украине в конце сентября 2022 года присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Леонид Уварчев