Нефти снизили жирность

Татарстан может потерять «достаточно большие суммы» доходов бюджета от добычи нефти из-за вводимых в РФ изменений правил налогообложения отрасли. Об этом в пятницу заявил глава республики Рустам Минниханов, отметив, что решения приняты исходя из того, что «приоритет — федеральный бюджет». Речь идет о поддержанном накануне Госдумой законе, которым на фоне санкций запада правительство РФ фиксирует дисконт марки Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Единственным воздержавшимся из парламентариев от Татарстана при голосовании за этот закон был депутат Госдумы Артем Прокофьев (КПРФ). Однако эксперты «Ъ» отмечают, что «ограничения до дисконту оказались мягче», чем предполагалось изначально, и «при базовым сценарии» они не окажут влияния на прибыль нефтяных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Власти Татарстана ожидают, что из-за изменения налогообложения и ценообразования нефтяной отрасли республика лишится значительной части доходов. Об этом в пятницу заявил глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии министерства экономики республики. «Сейчас приоритет будет федеральный бюджет, и будут у нас достаточно большие суммы выпадать»,— сказал он.

Руководитель региона пояснил, что такая мера принимается федеральным центром «в следствие вводимых против страны санкций» наряду со снижением объемов нефтедобычи. «Необходимо проанализировать, как этот будет отражаться на экономике республики и принять соответствующие меры, как мы можем сохранить стабильность»,— подчеркнул господин Минниханов.

Заявление Рустама Минниханова последовало после принятого накануне Госдумой федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» (в части регулирования отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли). Документ ограничивает дисконт на российскую нефть Urals по отношению к марке Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть. Согласно ему, в апреле разница в цене барреля нефти двух марок не должна превысить $34. Затем дисконт будет ежемесячно сокращаться на $3 за баррель, пока в июле не достигнет целевой величины $25 за баррель.

Таким образом, у нефтекомпаний есть несколько месяцев, чтобы попытаться договориться с покупателями нефти Urals о снижении дисконта. В противном случае им придется платить больше налогов в казну.

Так, в январе дисконт достигал $40 за баррель. При этом компании даже увеличивали добычу и экспорт, поэтому при снижении цены терял в основном федеральный бюджет. Ранее ЕС запретил покупку российской нефти, пытаясь сократить доходы РФ на фоне боевых действий на Украине. Одновременно страны G7 ввели потолок цен на российские нефть и нефтепродукты (сейчас он установлен на уровне $60 за баррель). Пока сам по себе потолок не оказывал серьезного влияния на экспорт, поскольку цена Urals оказалась значительно ниже него. Сейчас Brent стоит около $86 за баррель. Если дисконт на российскую нефть сократится до $25, цена Urals может превысить потолок в ближайшие месяцы.

Заместитель главы Минфина России Алексей Сазанов при рассмотрении законопроекта в первом чтении 15 февраля объяснял, что новый режим налогообложения нефтяной отрасли не привлечет дополнительных доходов в бюджет. Мера позволит сохранить 660 млрд руб., которые без нововведений были бы утеряны. «Это не источник дополнительных доходов бюджета, это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете»,— объяснял он.

В четверг на заседании Госдумы депутат от Татарстана Артем Прокофьев (фракция КПРФ) высказал опасения, что новые правила налогообложения нефтяной отрасли приведут к сокращению доходов бюджета Татарстана. «Действительно, законопроект с благими намерениями: увеличить доходы федерального бюджета, уменьшить дисконт на российскую нефть. Это так. Вместе с тем, по оценкам экспертов, принятие законопроекта приведет к уменьшению доходов регионального бюджета ряда регионов нашей страны. Это, прежде всего, регионы-доноры, такие как Татарстан»,— сказал он.

Господин Прокофьев подчеркнул, что столь значимые документы «должны тщательно обсуждаться», в том числе с субъектами РФ. Он предложил отложить введение в силу новых правил до 2024 года, чтобы провести «тщательную оценку последствий введения законопроекта, в том числе для бюджетов регионов нашей страны».

Однако предложенная татарстанским парламентарием поправка большинством голосов депутатов была отклонена. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что правительство будет «мониторить ситуацию» и может компенсировать в дальнейшем выпадающие доходы регионов. В числе поддержавших новый закон в третьем чтении были девять депутатов Госдумы от Татарстана из фракции «Единая Россия». Еще пятеро единороссов республики в голосовании участие не принимали (Айрат Фаррахов, Олег Морозов, Рустам Калимуллин, Марат Нуриев, Илья Вольфсон).

Артем Прокофьев при голосовании «воздержался». «Я общался со специалистами, новый закон приведет к уменьшению налога на прибыль в регионах. Поступления НДПИ увеличатся в федеральный бюджет, но региональные бюджеты получат меньше»,— сказал «Ъ» депутат.

При рассмотрении проекта в первом чтении вопрос о последствиях для бюджетов регионов также поднимал депутат «Единой России» от Татарстана, бывший заместитель гендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров. Но тогда Алексей Сазанов заверил, что, согласно ожиданиям правительства России, «сокращение дисконта, которое произойдет, в результате, обеспечит не снижение доходов субъектов РФ, а, наоборот, стабилизацию». Однако, по словам Артема Прокофьева, «ситуация может быть иной», чем ожидания чиновников.

Напомним, в 2022 году на территории Татарстана было собрано налогов на 1,26 трлн руб. Из этой суммы 812 млрд руб. направлены в федеральный бюджет, а налоговые поступления в консолидированный бюджет республики (казна региона и бюджеты муниципалитетов) достигли 450,1 млрд руб. При этом основу региональных доходов обеспечил прежде всего налог на прибыль — 246,9 млрд руб. Предприятия нефтяного сектора, в том числе «Татнефть», показали наибольший рост платежей.

«Ограничения до дисконту оказались мягче, чем опасались некоторые инвесторы и чем предсказывали источники СМИ»,— отмечает аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. По его словам, «$34 за баррель – примерно тот дисконт, который сейчас фактически сложился на рынке». «При этом снижение добычи и нормализация новых логистических цепочек с высокой долей вероятности позволит компаниям снизить дисконт до $20-25 за баррель в ближайшие кварталы – такие ожидания были и до указа»,— полагает он.

Господин Кауфман добавляет, что ограничение дисконта направлено не на мгновенное повышение доходов бюджета за счет нефтяников, а лишь на стимулирование компаний постепенно снижать дисконт». «В базовом сценарии снижения фактического дисконта эффект на прибыль и дивиденды сектора будет нейтральным. Иначе говоря, законодательное ограничение дисконта негативно отразится на прибыли, только если фактический дисконт будет больше установленного законом, что, на наш взгляд, может произойти только в случае новых рыночных потрясений»,— указывает он. В то же время господин Кауфман считает «большим негативом» корректировку демпфера на бензин, также предусмотренный этим законом. «Мы полагаем, что ее негативный эффект для разных сценариев цен на нефтепродукты может составить 2-4% EBITDA»,— заключает он.

Кирилл Антонов