Вестибюль станции метро «Площадь Восстания» могут закрыть на ремонт в 2026-2027 годах

Петербургский метрополитен планирует закрыть второй вестибюль станции метро «Площадь Восстания» на капитальный ремонт в 2026-2027 годах. Речь идет о выходе на Московский вокзал и Лиговский проспект, пишет «Фонтанка» 17 февраля, со ссылкой на отправленное письмо в Дирекцию транспортного строительства.

При этом первый вестибюль, на пересечении улицы Восстания и Невского проспекта, реконструировать могут в 2029-2030 годах. Между тем, в комитете по транспорту «Деловому Петербургу» заявили, что «решения о закрытии станции на реконструкцию в настоящее время нет».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пропускную способность станции метро «Новочеркасской» увеличат после закрытия «Ладожской» на ремонт.

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