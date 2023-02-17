Спектакль-реконструкция Нюрнбергского процесса состоялся в Смольном

Будущие юристы представили в Смольном спектакль-реконструкцию эпизодов Нюрнбергского процесса. Студенты Санкт-Петербургского юридического института показали ключевые моменты обвинительного акта в отношении Германа Геринга, Рудольфа Гесса, Эрнста Кальтенбруннера, Иоахима фон Риббентропа и других осужденных, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Губернатор Александр Беглов отметил, что «без слез смотреть эту постановку сложно». Произведение он назвал очень сильным и мощным. По его словам, увиденные им сцены реконструкции трибунала – «вклад в сохранение исторической правды и памяти». Александр Беглов напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса преступления, связанные с блокадой Ленинграда, рассматривали три дня.

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