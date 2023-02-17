Кубань и Крым включили в законопроект о детях СВО

Краснодарский край и Крым включили в перечень регионов, в которых предлагается установить особый статус для граждан, чье детство пришлось на время проведения спецоперации на Украине. Текст законопроекта опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Приобретение этого статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также говорится, что по примеру граждан, имеющих статус Детей войны (установлен в отдельных регионах России для граждан, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) по 1945 годы»), для «детей СВО» правительство РФ или региональные власти смогут предоставлять льготы.

К детям СВО планируется отнести несовершеннолетних проживавших с 24 февраля 2022 года в Украине, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября 2022 - в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, документом предлагается отнести к этой категории детей из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Для получения мер соцподдержки дети спецоперации должны будут предоставлять удостоверения единого образца, который планируется установить для этой категории детей Правительством РФ. В случае принятия документа он вступит в силу 24 февраля 2023 года.

Татьяна Ручкина

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