«Временами он был очень нормальным»

В феврале в России вышло изложение мемуаров принца Гарри «Запасной», в которых он много критикует свою семью. Что рассказывали о своих родителях дети известных людей раньше — в подборке “Ъ”.

О физике Альберте Эйнштейне

«Иногда трудно иметь такого важного отца, потому что чувствуешь себя таким незначительным… Люди, заполняющие свое время умственным трудом, рождают на свет болезненных, нервных, порой даже совершенно идиотских детей (например, вы меня)».

Из писем Эдуарда Эйнштейна отцу, 1910–1965 годы.

О наркоме Лаврентии Берии

«Мальчишкой, я был воинствующим безбожником и однажды разбил икону… бабушка Марта была очень огорчена. Она была верующая и до конца жизни помогала и церкви и прихожанам. Возвратившись с работы, отец остудил мой атеистический пыл и... нарисовал новую икону. Тот разговор я запомнил надолго: "К чужим убеждениям надо относиться с уважением"».

Из книги Серго Берии «Мой отец — Лаврентий Берия», 1994 год.

Об актрисе Марлен Дитрих

«Часто видела в парке маленьких девочек, которые обнимали своих мам, брали их за руку, прижимались к ним. С моей матерью этот номер бы не прошел… Моя мать была как бы "ее королевское величество"».

Из книги Марии Ривы «Жизнь Марлен Дитрих, рассказанная ее дочерью», 2022 год.

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Фото: Wolf Tracer Archive / Photo12 / AFP Марлен Дитрих (справа) с дочерью Марией

Фото: Wolf Tracer Archive / Photo12 / AFP

О предпринимателе Стиве Джобсе

«Мама сообщила об этом (беременности.— “Ъ”) отцу на следующий день, оба они стояли посреди комнаты рядом с кухней. Там не было мебели, только ковер. Когда она рассказала отцу, на его лице появилось разъяренное выражение, он стиснул зубы и выбежал на улицу, хлопнув дверью. Мама решила, что он поехал к адвокату, который посоветовал ему не разговаривать с ней, ведь после этого он не сказал ей ни слова».

Из книги дочери Стива Джобса Лизы Бреннан-Джобс «Маленькая рыбка», 2019 год.

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Фото: Семейный архив Стива Джобса Стив Джобс и его дочь Лиза Бреннон-Джобс (вторая справа)

Фото: Семейный архив Стива Джобса

О генералиссимусе Иосифе Cталине

«Он был человек большого ума. Не обладая таковым, он не смог бы поднять Россию на такую высоту… Он происходил из среды бедного крестьянства и насилия. Это происхождение дало себя знать, когда он стал лидером партии. Но как лидер он ничего не создавал: террор, чистки — все это было создано при Ленине».

Из интервью дочери Иосифа Сталина Ланы Питерс (Светланы Аллилуевой) для газеты Daily Mail, 1987 год.

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Фото: РИА Новости Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием

Фото: РИА Новости

О режиссере Вуди Аллене и актрисе Миа Ферроу

«(Миа.— “Ъ”) любила меня держать вверх ногами, чтобы кровь приливала к голове. Потому что она думала или прочла где-то (бог его знает где), что прилив крови к мозгам сделает меня поумнее… (Вуди.— “Ъ”) не интересовали дети. Эти чувства были взаимны. Мы тоже не горели желанием с ним познакомиться. Я ненавидела его, потому что он встречался с моей матерью, и не понимала, как можно быть вместе с таким вредным, злобным человеком».

Из интервью падчерицы Вуди Аллена и Миа Ферроу и впоследствии жены Вуди Аллена Сун-И Превин для журнала Vulture, 2018 год.

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Фото: Matt Sayles / AP Вуди Аллен с приемной дочерью Сун И Превин, ставшей его супругой

Фото: Matt Sayles / AP

О Рональде Рейгане и его супруге Нэнси

«Не может быть, чтобы моя мать посмотрела на меня, когда я родилась, и сказала: "Я так рада, потому что всегда хотела иметь ребенка, которого могла бы ударить". Они намеревались любить, но если они не научились безусловной любви в детстве, то они не могут ее дать… Печально в этой семье то, что в ней нет основы для отношений. И когда мы собирались вместе, обычно во время выборов или что-то в этом роде, у меня возникал образ, будто мы пытаемся построить дом на песке без фундамента».

Из автобиографии дочери Рейганов Патти Дэвис «Как я это вижу», 1992 год.

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Фото: AP Президент Рональд Рейган с супругой Нэнси и дочерью Патти Дэвис (справа)

Фото: AP

О поэте Иосифе Бродском

«Последний раз я видел отца в пять лет. Потом он навсегда уехал из страны. Но я его запомнил… Когда мне было 22, он позвал в гости в США… Контакта не вышло: я был молодой и резкий, а он не имел опыта общения с собственными детьми… Он общался со мной, как со своими студентами».

Из интервью сына Иосифа Бродского Андрея Басманова для «Комсомольской правды», 2018 год.

О певце Фрэнке Синатре

«Твои родители для тебя все. Мой был просто родителем с немного большего расстояния. Временами он был очень нормальным… Он был тем парнем, которому не хотелось сознаваться, что ты разбил окно».

Из интервью дочери певца Тины Синатры для The Republic, 2015 год.

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Фото: Robert Gabriel / AP Фрэнк Синатра со своей дочерью Тиной

Фото: Robert Gabriel / AP

О певце Майкле Джексоне

«Я была единственной девочкой среди мальчиков первые 10, 11 лет моей жизни. Мой папа любил играть в переодевания. Я выглядела как фарфоровая кукла. Я ненавидела это».

Из интервью дочери певца Пэрис Джексон в фильме «Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn», 2020 год.

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Фото: Dave M. Benett / Getty Images Майкл Джексон со своей дочерью Пэрис

Фото: Dave M. Benett / Getty Images

Игнат Воронцов