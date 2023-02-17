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Назначен новый прокурор Чайковского

Прокурором Чайковского городского округа назначен Алмаз Сакаев. Как сообщает паблик «Чайковская Вечорка», сегодня прокурор Пермского края Павел Бухтояров представил его коллективу местного надзорного ведомства. Информагентству Ura.ru подтвердили эту информацию в пресс-службе администрации округа.

Фото: «Чайковская Вечорка»

Фото: «Чайковская Вечорка»

Алмаз Сакаев работает в органах прокуратуры с июля 1995 года. В разное время он занимал должности следователя прокуратуры, помощника и заместителя прокурора Бардымского района. С 2008 был прокурором Бардымского района Пермского края, в 2018-м был назначен прокурором Лысьвы.

Ранее прокуратурой Чайковского руководил Егор Шмырин. 14 февраля он был назначен прокурором города Перми, сменив на этом посту Виталия Дымолазова, который в свою очередь перевелся на должность зампрокурора Новосибирской области.

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