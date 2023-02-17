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Коммерсантъ FM
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Мэр Варшавы призвал жителей использовать общественный транспорт во время визита Байдена

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский предупредил жителей города о трудностях, которые могут возникнуть на дорогах во время визита президента США Джо Байдена. Мэр попросил жителей перемещаться на общественном транспорте и не использовать личный автомобиль.

«Призыв ко всем варшавянам — чтобы в этот день, если нет такой необходимости, они не перемещались по городу на автомобилях, а использовали общественный транспорт, который будет подготовлен так, чтобы справиться как можно лучше»,— сказал Рафал Тшасковский журналистам (цитата по ТАСС).

Визит Джо Байдена в Польшу планируется с 20 по 22 февраля. Американский президент встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами «Бухарестской девятки». В ходе визита господин Байден планирует выступить с речью по случаю приближающейся годовщины специальной военной операции.

Лусине Баласян

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