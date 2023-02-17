ГК «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку»

В матче второй части предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги 2022/23 гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Астраханочка». Игра в Астрахани завершилась со счетом 25:23, сообщает пресс-служба клуба.

Перед игрой «Ростов-Дон» с 43 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы группы А. У «Астраханочки» 42 очка.

В первой части встречи донская команда уступала хозяйкам поля, часто ошибаясь. На 6-й минуте при счете 2:5 «Ростов-Дон» прервался на тайм-аут. Сменился состав игроков, но вплоть до 20 минуты преимущество оставалось за «Астраханочкой». К концу тайма ростовский клуб за восемь минут сократил счет до 14:16.

Вторая часть матча началась с преимуществом «Астраханочки», но к 39-й минуте «команды»Ростов-Дон« сравнял счет – 18:18. К 45-й минуте вырвались вперед и до конца матча удерживали преимущество в 2-3 мяча.

Напомним, ранее «Ростов-Дон» сыграл вничью с тольяттинской «Ладой»

Анастасия Назарова