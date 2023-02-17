Аэромобильные группировки МЧС направлены в Туапсинский район и Горячий Ключ из-за непогоды

В связи с возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут произойти из-за ухудшения погоды, в Туапсинский район и Горячий ключ направлены аэромобильные группировки МЧС Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Группа в составе 46 человек и 12 единиц техники, включающей снегоход и снегоболотоход, прибыла в Туапсинский район, в Горячий Ключ приехали 6 человек с техникой и плавсредствами.

Некоторые пожарно-спасательные подразделения перешли на двухсменный режим работы. Также готов к передислокации подвижный пункт управления МЧС региона.

С 17 по 20 февраля на Кубани прогнозируются сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом, возможны гроза и град. Ветер усилится до 25 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань (в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах) возможны подъемы уровней воды, которые могут превысить неблагоприятные отметки. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Андрей Ульченко

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