В Геленджике участникам ВОВ выплатят по 500 тысяч рублей

В Геленджике участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату в 500 тыс. руб. Депутаты гордумы на сессии утвердили проект этого решения, сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В юбилейный для региона год особенно важно еще больше внимания уделить участникам Великой Отечественной войны», - отметил Алексей Богодистов.

На территории Геленджика проживает 14 участников ВОВ. Приравненных к ним числится пять человек.

Татьяна Ручкина

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