Две твердыни

Всегда удивлялся: почему Patriot, а не, скажем, «ПатриотЪ». Будто это американский зенитный ракетный комплекс, а не до слез русская по сути своей машина? Но не стоит придираться к словам. В конце концов «патриками» у нас называют и Патриаршие пруды, где тусуется космополитичная в большинстве своем богатая молодежь, и те самые знаменитые вездеходы из Ульяновска.

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День был у музея выходной, и потому на большой парковке возле крепости не было ни единой машины, и только наш УАЗ Patriot шлифовал задними колесами лед. Пришлось остановиться, повернуть вправо до упора шайбу на центральном тоннеле и подержать, чтобы включился не только полный привод, но и пониженная передача. Только после этого внедорожник кое-как дополз до места, где ему была назначена фотосессия. Двое охранников, только что расчистивших этот каток, наблюдали за автородео, опершись на лопаты. Наверное, точно так же какие-нибудь псы-рыцари могли смотреть, опершись на копья, как перед ними гарцует на жеребце русский витязь.

Еще по дороге к Копорью от Санкт-Петербурга мы слушали подкаст про крепость. Да-да, в медиасистеме автомобиля есть Bluetooth — как написали бы сто лет назад в советской газете: «Электричество дотянулось до самых дальних уголков нашей необъятной страны!» Так вот, как сообщил один из экскурсоводов Копорского музея, сначала тут был замок Ливонского ордена, и только потом, когда наши врагов прогнали, на этом месте была возведена каменная крепость.

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Пробоина Шереметева

Собственно, ее не могло здесь не быть. Редкий для этих мест скальный выход на поверхность с относительно плоской верхушкой значительной площади. С одной стороны выкопан ров, с другой оборонительная преграда естественная: высоченный крутой склон в овраг, по дну которого течет речка. Если верить летописям, была она когда-то судоходной и по ней можно было выйти в Финский залив, до которого отсюда 12 километров.

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За рекой огромное поле, на котором угадываются следы расчищенной дороги, по которой, однако, давно никто не ездил. Patriot, вооруженный высоким клиренсом и полным приводом, уверенно пробивает новую колею. С этого поля в начале XVIII века, во время Северной войны, войска Шереметева обстреливали крепость, в которой засели шведы. Пушки били в одно место, стена рухнула. Эту прореху заделывать не стали, она так и называется: «Пробоина Шереметева». Такое впечатление, что за последние несколько столетий здесь вообще только рушили. Благодаря чему место подкупает именно своей первозданностью. Средневековье, приправленное нашей бесхозяйственностью, сохраняет чувство подлинности. Правда, лет десять назад кто-то здесь куда-то полез, случился обвал камней, и крепость на какое-то время закрыли для посещения. Теперь она снова работает, вид, конечно, уже не тот, что на старых фото, — в первую очередь из-за нелепых шатров, которыми накрыли две башни при воротах. Хотя, может быть, они временные. Точно так же как временно на Patriot прописалась автоматическая коробка. Ведь производили ее в Страсбурге, на территории НАТО. Теперь настала пора санкций, и выпуск внедорожников с АКПП Ульяновский автозавод прекратил еще в конце прошлого года. Будем ждать нового партнера из дружественной страны или собственной разработки.

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При чем тут ЖБОТ

Если вы поедете от Копорья в сторону Финского залива, то, скорее всего, не обнаружите ничего, что «ласкало бы взгляд». Хорошее полотно на автотрассе, но абсолютно разбитые второстепенные дороги. Ямы на них не сразу заметишь, потому что асфальт покрыт сверху глиняно-снежным месивом, натасканным колесами самосвалов из многочисленных карьеров. Даже удивительно, что наш УАЗ Patriot, принимая эти грязевые ванны, умудрился сохранить чистоту кузова. Таким же «непачкающимся» был когда-то Mitsubishi Pajero. Вероятно, тому способствуют глубокие колесные арки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид в профиль, наверное, самый неудачный ракурс для «Патриота». Видно, что «рисовали» машину очень давно, но создать гармоничный, вневременной образ, которым может похвастать G-Класс или тот же УАЗ Hunter, почему-то не получилось Фото: Дмитрий Гронский Если бы не возможность заправляться 92-м бензином, расходы на топливо были бы гораздо грустнее. Правда, АКП, как уверяет автопроизводитель, снизил расход автомобиля на пятую часть Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Вид в профиль, наверное, самый неудачный ракурс для «Патриота». Видно, что «рисовали» машину очень давно, но создать гармоничный, вневременной образ, которым может похвастать G-Класс или тот же УАЗ Hunter, почему-то не получилось Фото: Дмитрий Гронский Если бы не возможность заправляться 92-м бензином, расходы на топливо были бы гораздо грустнее. Правда, АКП, как уверяет автопроизводитель, снизил расход автомобиля на пятую часть Фото: Дмитрий Гронский

Поверх дороги несметные трубы — газо-, нефте- или чего-то там еще проводы. На обочинах — штабеля бревен размером с пятиэтажку. Словом, сплошные логистические и промышленные зоны. Если вас зачем-то занесет в эти края и вы забьете в картах «Яндекса» слово «достопримечательности», то две трети из них будут ЖБОТами. Не слишком благозвучное слово — что-то напоминающее одновременно и «жмота» и «жабу», но такова специфика военных аббревиатур: никаких красивостей, все по делу. ЖБОТ, если кто не знает — «железобетонная огневая точка». К ним в известной степени можно отнести, пожалуй, и еще один объект в этих местах, достойный посещения: старое судно, лежащее на берегу реки напротив поселка Усть-Луга. «При чем тут ЖБОТ?» — спросит вдумчивый читатель. Рассказываем.

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Корпус судна выполнен из… железобетона. Именно так — еще в позапрошлом веке этот необычный для судостроительного дела материал попробовали, и поначалу были очень им довольны. Из стальной арматуры строили каркас и заливали бетоном — приблизительно так сегодня строят монолитное жилье. Экономится неимоверное количество стали — недаром бетонные суда наибольшую популярность приобрели во время Первой и Второй мировых войн. Опять же долговечность — бетон не подвержен коррозии, его не надо постоянно чистить и красить. Из недостатков — низкая осадка, что делало проблематичным любой маневр, и адский расход топлива — можете себе представить, сколько весила такая конструкция.

К слову, если когда-нибудь выберете для путешествий УАЗ Patriot, то вспомните железобетонное судно, собираясь сделать резкий маневр. А еще учтите, что на скорости выше 90 км/ч машина начинает есть «как не в себя». Наблюдали когда-нибудь за настенными часами в каком-нибудь общественном месте — на вокзале или в МФЦ? Если приглядеться, можно увидеть, как движется не только секундная, но и минутная стрелка. Так вот, у УАЗа на большой скорости прям по приборам видно, как пересыхает бак.

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Замок с секретом

Доподлинно неизвестно, откуда взялось судно из армированного бетона на берегу реки Луги. Есть версия, что это lichter — «портовая баржа», если перевести с голландского. Построили ее якобы в двадцатые годы в Германии, а нам она досталась по репарациям и в пятидесятые годы служила плавучим рыбзаводом. После ее забросили, потому что, в отличие от железного судна, как-то модернизировать ее практически невозможно. Ну, разве что насверлить бойниц и превратить в ЖБОТ, филиал Копорской крепости. До территории НАТО, кстати, отсюда по прямой несколько десятков километров.

Вероятно, так же непрост в модернизации и УАЗ Patriot. У машины приличный салон с аккуратно подогнанными деталями, удобные кресла, есть парктроник с камерами и даже USB-розетка — в бардачке она подвешена на проводке, но, чтоб не мотылялась, ее можно приклеить на «липучку». И это неудивительное, потому что пластмасса и электроника — субстанции более гибкие, чем механизмы, выполненные из металла. Вот скажите мне, почему у машины личинка замка не встроена в ручку, а просто зияет посередине двери, как на калитке, обшитой профнастилом в каком-нибудь СНТ? И коли речь пошла про замки… Почему, чтобы разблокировать запертые изнутри двери, я должен не просто потянуть за ручку, а сначала вытянуть штырь-запирку?

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Родное пепелище

До Москвы ехали долго. Темнеет в феврале все еще рано. Дорога скользкая. Машина не гоночная. А мысли… разные. Почему-то постоянно вертелось в голове из Пушкина: «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Почему именно к разрухе и кладбищам с их ужасными оградками, зачем-то окаймляющими латифундию усопшего? Почему не к победам, широким проспектам и тучным нивам? Вероятно, потому, что такую Родину любой из нас полюбит. А разруху, неприглядность и машины, придуманные еще в прошлом тысячелетии, — только настоящий патриот.

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Неочевидные места, достойные посещения в окрестностях Копорья

Каменные кресты XII—XIV веков можно увидеть в поселке Беседа. Это кресты новгородского типа, вырубленные по византийской традиции. Считается, что самый древний из них привезен в эти места из Новгорода, является памятным и относится ко времени крещения Руси Владимиром. Позже по подобию этого креста стали высекать и другие монументальные каменный кресты.

Крепость Копорье впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 году, свой сегодняшний вид приобрела в результате перестроек в конце XV — начале XVI века. Была захвачена шведами в 1581 году, вернулась к России в 1590-м. В 1617 года вновь отошла Швеции и вернулась в состав России спустя почти сто лет, в 1703 году. В 1763-м Копорская крепость была исключена из списка оборонительных сооружений. В 2001-м получила статус музея. Является памятником русского средневекового оборонительного зодчества.

Бетонная баржа, лежащая на берегу Лужской губы Финского залива неподалеку от поселка Усть-Луга, предположительно, бывший немецкий лихтер проекта 20-х годов, доставшийся СССР в качестве репарации после победы во Второй мировой войне. Впервые лодка из проволочной сетки, обмазанной цементом, была показана на Парижской Всемирной выставке в середине XIX века, но активное производство кораблей подобной конструкции началось только в период Первой мировой войны. К 1919 году подобные суда имели практически все ведущие страны мира.

Петровицкий валун — обломок скальной породы ледникового происхождения. Считается самым крупным валуном ледникового происхождения на северо-западе России, его размеры — примерно 33 м в обхвате и 5,5 м в высоту в наивысшей точке. Получил свое название в честь крупной деревни, рядом с которой он располагался, в настоящее время — это урочище Петровицкое. Сегодня камень лежит посреди огромного поля.

Башня Дибича — все, что осталось от некогда роскошной усадьбы в готическом стиле. Русский полководец прусского происхождения Ганс Карл фон Дибич получил эти земли за боевые заслуги после войны 1812 года. Он хотел построить здесь большой каменный дворец, но военные походы и ранняя смерть помешали воплотить замысел в жизнь. Усадьбу возвел наследник Дибича, его племянник Карл Притвиц. Архитектором выступил Андрей Штакеншнейдер, строивший императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге и пригородах. После революции усадьба была национализирована. В начале Великой Отечественной войны находилась на переднем крае военных действий, потом — в оккупации, освобождена эта местность была в феврале 1944 года. Башня высотой в четыре этажа — единственная постройка, оставшаяся от замка, и она продолжает разрушаться.

Шепелевский маяк был построен в 1910 году, хотя первые навигационные знаки на его месте появились еще при Петре I. Маяк представляет собой круглую кирпичную башню высотой 38 м. Имя он получил по названию расположенной вблизи деревни Шепелево. В годы Великой Отечественной войны от маяка начиналась «Малая дорога жизни» — ледовая трасса длиной 71 км, которая использовалась для снабжения защитников островов Сескар и Лавенсари. В последующие годы Шепелевский маяк постоянно модернизировался. В настоящее время находится в ведении Министерства обороны РФ и недоступен для посещения. Однако берег пользуется популярностью у туристов из-за возможности сделать «атмосферные фото» с маяком, который виден вдали.

Дмитрий Гронский