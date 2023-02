Электротолк

Skywell. All is well. «Все в норме», — уверяет слоган нового китайского производителя электрокаров. Представлена марка у нас и впрямь нормально — есть официальный дистрибьютор. Поэтому с искренним любопытством выводим на дороги в сочинских краях дебютный кроссовер ЕТ5. А по итогам знакомства пробуем выдумать для слогана более правдивую фразу…

Фото: Skywell

Известная настороженность консервативных петролхэдов к электромобилям вполне понятна. Сколько раз вы оказывались в ситуации, когда у автомобиля насухо заканчивался бензин? Допустим, ни единого раза. А вспомните, часто ли бывает, когда в каком-нибудь устройстве некстати садится батарейка? Постоянны такие случаи!

Вот хотя бы поэтому, вероятно, сложилось недоверие и к машинам на аккумуляторах. Электричество для многих выглядит сложным явлением, а в эксплуатации электрокара все еще очень много переменных. Ну и прибавить сюда обязательные пляски с проводами и с бубнами вокруг редких у нас зарядных станций…

А в конкретном премьерном случае вдобавок озадачивает тот факт, что Skywell ET5 лишь первый опыт создания легкового автомобиля у производящей его фирмы. Новенький, изготовлен китайцами с абсолютно чистого листа. Причем изготовлен концерном Skyworth, который сделал себе весомое имя на выпуске бытовой техники. Как если бы вам представили кроссовер марки Rowenta, Indesit или Tefal. Выдавая, кстати, за премиальный продукт.

Концерн Skyworth начинал в конце восьмидесятых… с телевизионных пультов. После дошло и до самих телевизоров. А в 2010 году было успешно освоено производство электрических автобусов. Skywell ET5 появился в 2020 году. Фото: Skywell

Хороший ET5

Встречаем по аккуратной и ладной одежке. Сообщается, что в процессе работы над обликом принимал участие дизайнер Джейсон Кларк Хилл, за плечами у которого практика в Mercedes-Benz и Porsche. Итого на вид Skywell — по размерам сопоставимый с моделями Mitsubishi Outlander или Skoda Kodiaq — гармоничный, сдержанный, приятный. Внезапно есть фактически бесполезная у электрокара, зато привычная глазу радиаторная решетка. И нет никаких элементов, кричащих об электрической сущности. Топ-версия оснащается лазерными фарами, по умолчанию стоят 19-дюймовые колеса — круто.

Китайцы организовали хороший салон, где вместительность не страдает от расположенной под полом батареи. Внутри пятиместный кроссовер нигде не тесный, достаточно места и для багажа. Передние кресла с подогревом и вентиляцией удобные, хотя по мягкости и по слабости боковой поддержки кажется, что взяты из мебельного гарнитура, будто концерн бытовой техники ориентировался на вальяжную посадку у телевизора. Обстановка современная и без надуманного футуризма. Комплектация богатая. А вскоре дистрибьютор запросит у Китая и расширенный до максимума зимний пакет.

Электромотор и трансмиссия тут от авторитетной компании BYD, чему можно лишь порадоваться: она свое дело знает. Привод безальтернативно передний. На ровных и сухих сочинских дорогах Skywell набирает ход с таким завидным энтузиазмом, словно весит на добрую треть меньше заявленного. Подкупающая легкость. Плюс, конечно, характерная чудесная почти беззвучность в движении. Понравился и режим рекуперации, ее интенсивность настраивается по шкале бесступенчато.

В списке оснащения предлагаются бесключевой доступ, электропривод багажной двери, кожаная обивка салона, атмосферная подсветка, панорамная крыша и пакет ассистентов водителя Фото: Skywell Открываем багажник и не находим запаски, лишь ремонтный набор. Зато образовалось место для проводов. Под лючком на переднем крыле порты двух типов: Type 2, предназначенный для зарядки переменным током, и CCS Combo 2 для постоянного тока Фото: Skywell

Необычный ET5

В бортовом меню обнаруживается так много удивляющих режимов, что электрокар хочется назвать «режимным объектом». Спортивную настройку, например, можно задать и рулю, и зачем-то… педали тормоза. «Здоровый сон» — водительское кресло раскладывается в ложе, звучит расслабляющий аккомпанемент вроде пения птиц или шума воды. Это чтобы отдохнуть во время зарядки? «Счастливая вечеринка» — играет записанная в память бомбическая музыка, мигает в такт внешняя светотехника. «Пикник» — поднимается багажная дверь, включается отопитель. «Курение» — открывается люк.

Также есть режимы для подогрева батареи, для полной ее разрядки без панических оповещений и для экономии ради увеличения запаса хода. Наконец, режим «Разрядка снаружи автомобиля» активирует салонную 220-вольтовую розетку. Организаторы подсоединили к ней электрогриль, и вот мы уже обедаем шашлыком на природе, наслаждаясь живописным видом.

Оформление интересное: разные материалы, разные цвета. На ходу в интерьере тихо, никаких скрипов или шорохов. Много вопросов к «телевизору». Например, виртуальная кнопка отключения ESP почему-то находится в ряду климатических Фото: Skywell Загадочный «перистальтический» режим объясняется просто и не особо необходим. Речь о реакции машины при отпущенной педали тормоза — поедет кроссовер или будет стоять Фото: Skywell

Неудачный ET5

К сожалению, у первенца Skywell очевидна и неприглядная сторона. Все началось буквально с порога: отвалилась часть дверной ручки.

Приборы выглядят не инструментарием, а элементом оформления. Символика на центральном экране ну очень мелкая, вкладки перегружены, операции с меню сильно отвлекают от управления. Русификация вне критики (далее орфография сохранена): «Кондиционер автоматически снижает скорость ветра. При включении поток воздуха кондиционера снижается до уровня 1 после пробуждения от вызова и звонки Bluetooth и возобновляется после его окончания»; «Память сиденья главного водителя. Сиденье регулировает положение в соответствие водителя». И многое в том же духе.

Однако хуже другое. Исторически сложилось так, что некоторые китайские фирмы проскочили очень важный в автопроме этап постепенного доведения конструкций до высокого уровня. Ведь по меркам именитых производителей недостаточно по-быстрому придумать машину и составить ее из компонентов. Необходима кропотливая работа над целостностью продукта. И похоже, что авторам Skywell пока неведома наука правильной доводки.

При касании «педали тока» ведущие колеса кроссовера часто срываются в букс, а на серпантинах с мокрыми или посыпанными крошкой участках — постоянно. Сущее наказание. Передняя часть, лишенная веса ДВС, всякий раз опасно рыскает, приходится ловить машину невнятным рулем, напоминающим таковой у игрального автомата. Подъем по грунтовке Skywell едва осилил — разгруженные шины визжали до дыма. Противобуксовочная, которую для электрокара с его «обрушениями лавин момента» калибровать бы особенным образом, ассистирует никудышно, с задержками. АБС допускает блокировки. А система помощи при спуске работает с диким пугающим скрежетом и тоже не вполне эффективно.

Плюс кроссовер раздражающе клюет при включении рекуперации. На неровностях раскачивается и трясет. Где дорога совсем плохая — бумкает и гремит подвеска, что-то вроде побрякивает и в рулевом. Ау, британские ученые из компании Horiba Mira. Вы и впрямь помогали настраивать шасси?

Фото: Skywell Кресло пассажира в ложе не раскладывается. Но сидящий за ним может отодвинуть его вперед от себя и расположиться like a boss с большой свободой. Кроссовер с паспортным клиренсом в 160 мм — безусловно, для хороших дорог Фото: Skywell

Недешевый ET5

Возня с зарядными станциями для нас, к счастью, осталась за кадром, на стороне организаторов презентации, как и траты в двадцать рублей за киловатт-час у местных быстрых ЭЗС. Средний расход энергии по борткомпьютеру составлял 19,5 кВт•ч на 100 км. Понаблюдав за данными пару дней, мы прикинули, что в диапазоне 80-20% заряда реален пробег около 300-350 «смешанных» километров. Не будем утомлять всеми подробными расчетами, сразу о выводе: если брать для сравнения упомянутые Outlander и Kodiaq, от кроссовера Skywell определенно есть электрический толк. Правда, не столь уж решающий.

Вот цена в пять миллионов рублей — точно решает. Сколько россиян готовы отдать внушительную сумму за неизвестный и несбалансированный электромобиль? В нынешнем своем виде ET5 пока, скорее, «юншу». Так Google переводит на китайский слово «транспорт».

Впрочем, существенными аргументами в пользу модели являются официальные статус и гарантия. А дистрибьюторы утверждают, что уже готовят список замечаний фирме для скорейшего улучшения. Например, исправят смехотворную русификацию.

Что дальше? В обозримой перспективе на российский рынок начнут официально же поставлять более интересный гибридный Skywell HTi с бензоэлектрической системой, где работают 110-сильный атмосферный двигатель 1.5 и 176-сильный электромотор. А там, глядишь, подоспеет и обновленный ET5? All will be well. Именно этот честный временный слоган мы предложили бы китайцам. То есть надеемся, что в норме с автомобильным направлением у специалистов по бытовой технике все еще будет.

Александр Катаев

Что надо знать, приобретая китайский электромобиль? По статистике, в 2022 году нашли своих российских покупателей электромобили примерно 100 разных моделей от нескольких десятков марок. Большей частью китайских. При этом официально из них у нас продаются совсем немного: «Москвич», Evolute, Voyah, Skywell — вот, пожалуй, и все. Основной рынок «электричек» — «серый». Но в любом случае, даже покупая электромобиль у официального дилера, нужно помнить несколько вещей.

1. Решите, что вам важнее — гарантия или экономия. Тот же Voyah Free стоит у неофициалов в среднем на два с лишним миллиона рублей дешевле. Меню мультимедиа у него будет не русифицировано и лишено части развлекательных функций. Ну, и гарантия на машину будет только заводская — в Китае она, кстати, на весь срок службы автомобиля. Ремонтировать автомобиль по гарантии в Китай, конечно, вы вряд ли поедете, с другой стороны, почти треть стоимости машины — тоже аргумент. Решать вам.

2. Инфраструктуру для зарядки вашего электромобиля вам придется построить самому. Сети зарядных станций в России развиваются быстро, но пока на них надежды мало. Станций совсем немного, они могут быть заняты или неисправны — вам в любом случае понадобится купить и установить в доме или в гараже минимум одну персональную настенную зарядную станцию.

3. Выбираете «серого» дилера? Не смущайтесь скромным видом его площадки или офиса — роскошный шоурум вы же, как правило, и оплачиваете. Лучше узнайте, есть ли у продавца профильный медиаресурс — ютуб- или телеграмм-канал про электромобили, оцените его экспертный уровень.

4. Покупать из наличия или на заказ? В первом случае надежнее — машина уже на площадке, но обойдется дороже. Во втором она будет дешевле, но риски выше. Срок ожидания — два-три месяца, за это время многое может случиться в мире. Решили брать на заказ — закажите отдельно салонные коврики и шторку багажного отделения: китайцы с завода электромобили ими, как правило, не комплектуют.

5. Не соблазняйтесь моделями годовой-двухлетней давности, пусть они и дешевле. Китайцы очень быстро прогрессируют, даже один год может принести серьезное обновление технологии и улучшение характеристик машины. Поэтому при любой возможности делайте выбор в пользу самой новой модели.

6. Не пытайтесь ремонтировать ваш электромобиль самостоятельно. «Не влезай — убьет» в данном случае не метафора. Ответственные дилеры не случайно кладут в багажник кусачки и показывают месторасположение силового кабеля, который надо ими немедленно перекусить, если возникнет пожар или просто пойдет дым.

7. Не верьте, что запас хода у вас — тот, который показывает панель приборов. Зимой делите его точно на два, при активной манере езды — на три.