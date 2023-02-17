«Магнит Косметик» возьмет на стажировку воспитанников детских домов Екатеринбурга

Воспитанники детских домов Екатеринбурга смогут пройти стажировку в магазинах «Магнит Косметик». Ритейлер организует ее в рамках программы по социальной адаптации воспитанников детских социальных учреждений города, сообщает пресс-служба министерства соцполитики Свердловской области.

На стажировку возьмут 20 подростков. В течение трех месяцев для них будут проводить тренинги, в ходе которых их научат основам тайм-менеджмента, планированию бюджета, разовьют у них коммуникативные способности и умение работать в команде. После этого они смогут пройти стажировки с возможностью последующего трудоустройства.

«Это базовые навыки, которые нужны всем людям — неважно, где будет строиться карьера. Надеемся, что проект станет постоянным, и многие дети смогут получить ценные знания и навыки»,— отметила и. о. агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

В прошлом году подобный проект был запущен в Москве. Стажировку прошли 14 детей из соцучреждений, пять из которых остались работать в компании.

Татьяна Ручкина

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