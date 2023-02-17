Экс-владелец банка «Балтика» получил 17 лет колонии по делу о выводе из РФ 46 млрд рублей

Преображенский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии строго режима экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова за незаконный вывод из России денег на сумму 46 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram. Сам Власов отвергает причастность к незаконным операциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Власов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олег Власов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Олега Власова признали виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованном группой лиц (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Следствие установило, что в 2013 и 2014 годах Власов по так называемой молдавской схеме перевел со счетов АКБ «Балтика» 46 млрд руб. на АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским банкам, которые были агентами валютного контроля документов, предоставили недостоверные сведения о целях перевода.

По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка «BC Moldindconbank S.A.», открытые, в том числе, в банке Bank of New York. Затем доходы от сделок в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки на счета клиентов членов сообщества, как правило, в страны Европы.

Другие руководители банка осуждены за незаконный вывод средств 126 млрд руб. к лишению свободы от 9 до 19 лет колонии. В бюджет государства конфисковали принадлежащую им недвижимость в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму 1,4 млрд руб., а также автомобили и деньги в размере $3,1 млн, €41,2 тыс., 2,4 тыс. франков, а также ювелирные изделия.

Участвовавшие в схеме молдавский политик Владимир Плахотнюк и его предполагаемый сообщник — владелец молдавского Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон — сейчас в международном розыске. У банка «Балтика» отозвали лицензию еще в ноябре 2015 года.

Подробнее о деле — в материале «Банкиру рассчитали по "молдавской схеме"».

Анастасия Ларина