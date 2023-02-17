В Татарстане будут судить семерых членов ОПГ «Тукаевские»

В ближайшее время в Казани начнется суд над семью участниками ОПГ «Тукаевские». Их обвиняют в бандитизме, убийствах, покушениях на убийство, похищении человека и незаконном хранении оружия. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, в ходе существования ОПГ члены банды совершили несколько тяжких и особо тяжких преступления, включая убийство четырех человек и покушение на убийство. В частности, в 1993 году члены ОПГ убили гражданина, который ранее осуществлял предпринимательскую деятельность под их покровительством, но позже решил разорвать с ними связи, и в итоге в январе один из участников банды застрелил мужчину из обреза, уточнили в СКР.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемые в тот же период в связи с переделом сфер криминального влияния и повышением своего авторитета совершили убийство трех представителей криминальных группировок. А в 1999 году один из фигурантов дела предложил директору КГУ «УНИКС» отдавать ему часть своей прибыли, но получил отказ, после чего первый предложил участнику ОПГ «Хади Такташ» убить главу учреждения за 10 тыс. долларов. 4 ноября того же года двое наемных киллеров подъехали к зданию КГУ и расстреляли потерпевшего из пистолета. Однако последний выжил благодаря медпомощи, а мужчины скрылись с места ЧП. Позже одного из них осудили, а другой умер.

"Ъ-Казань"