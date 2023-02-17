На исполнение народных проектов в Волгоградской области направят 327 млн рублей

В Волгоградской области начали исполнять народные проекты, за которые жители голосовали в мае прошлого года.

В пресс-службе администрации напомнили, что всего было выбрано 534 народных проекта, исполнить которые в рамках программы инициативного бюджетирования планируется до конца года. На эти цели направят 327 млн руб.

По данным комитета финансов области, в рамках программы отремонтирована библиотека в поселке Пригородный Фроловского района, обновлены девять учреждений образования в Дубовском районе, отремонтирован водопровод в Торгунском сельском поселении Старополтавского района.

В этом году конкурс в поддержку народных инициатив в Волгоградской области пройдет в пятый раз — жители выберут проекты для реализации в 2024 году.

Марина Ковалева