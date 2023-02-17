Президента «Локомотива-Кубань» введут в зал славы Единой Лиги ВТБ

Президент краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев будет введен в Зал славы Единой Лиги ВТБ за заслуги в российском баскетболе как функционер. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Андрей Ведищев является президентом краснодарской баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» с 2009 года. Он входит в исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) и тренерский совет организации.

Зал славы Единой Лиги ВТБ — проект, который посвящен выдающимся личностям в истории лиги. В него входят именитые игроки, тренеры, функционеры и баскетбольные специалисты, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию Единой Лиги ВТБ.

Татьяна Ручкина

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