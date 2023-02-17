Бывшего главу Алнашского района Удмуртии и его сына осудили за мошенничество

Бывший глава Алнашского района Удмуртии и его сын признаны виновными за попытку мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняемые в период с лета 2012 года по июнь 2013 года пытались повторно продать предпринимателю силосную траншею и навес к подсобному хозяйству, которые он ранее уже купил у коммерческой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Обвиняемые угрожали потерпевшему, в случае отказа передать им 700 тыс. руб., разобрать данные объекты или продать их. Кроме того, используя административный ресурс, один из обвиняемых препятствовал выдаче документов на земельный участок, где находились эти объекты.

Один из злоумышленников был задержан после получения денег от потерпевшего. Суд назначил каждому виновному наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что с 2002 по 2014 года Алнашский район возглавлял Сергей Токарев. Позднее он руководил минсельхозом Удмуртии и занимал пост вице-премьера республиканского правительства. В картотеке дел на сайте Можгинского районного суда указано, что приговор по делу Сергея и Евгения Токаревым был постановлен 16 февраля.