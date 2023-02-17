Промышленники Краснодара получили 149 млн рублей субсидий на развитие производств

За 2022 год на развитие и модернизацию производств 36 промышленным предприятиям Краснодара по краевой госпрограмме выдали более 149 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Подбираем под каждого меры государственной поддержки, консультируем по перечню необходимых документов. Индивидуальный подход помог многим нашим предприятиям уверенно завершить прошлый год»,— отметила начальник управления экономики Елена Васильченко.

В 2022 году была введена новая мера поддержки по финансированию до 30% затрат на создание или развитие импортозамещающих производств. По ней НИЦ «Технологии» одним из первых в регионе получил более 28 млн руб. на увеличение выпуска IP-видеокамер.

Еще около 1 млн руб. выдали Южному заводу тяжелого станкостроения. За счет этих средств предприятию компенсировали половину затрат на уплату первого взноса по покупке в лизинг оборудования, необходимого для производства.

Татьяна Ручкина

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